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Около 150 беженцев вернулись в свои дома в Сирии

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Фото: REUTERS/Muhammad Hamed
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Около 150 сирийских граждан, оставивших свои дома после начала боевых действий, вернулись в них в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в субботу, 17 февраля.

По информации сообщения, за прошедшие сутки 136 человек из провинции Дейр-эз-Зор, 5 человек из Дамаска и 7 из Хомса вернулись в свои дома. Также в населенный пункт Бандука провинции Алеппо в рамках работы Центра доставили более 1 т продуктов питания, сообщает ТАСС.

Одежда и предметы первой необходимости переданы жителям населенного пункта Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор, а в Маррат доставлена питьевая вода. Также сообщается, что за это время 62 жителя сирийских провинций получили медицинскую помощь.

Сирийские органы безопасности и правопорядка, администрации сирийских провинций и Центр по примирению совместно подписали соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Алеппо в населенном пункте Джубб-эль-Аама. Отдельные случаи нарушения режима фиксировались в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо в течение суток.

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