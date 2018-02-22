Российские военные доставили лекарства в больницы Латакии

Российские военные доставили в больницы Латакии лекарства. В сирийских поликлиниках не хватает медикаментов. 6 лет войны и западные санкции привели к дефициту препаратов. В коробках 10 тыс. упаковок лекарств и 20 тыс. шприцев. Запаса медикаментов хватит на несколько месяцев работы. Пациенты уже выстраиваются в очередь за врачебной помощью. За два года работы ЦПВС проведена 1750 гуманитарных акций. Российские военные врачи оказали медпомощь свыше 70 тыс. сирийцев.