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Сирийский мальчик с пороком сердца нуждается в дорогостоящей операции

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Пока все дети играют в футбол, Шахин лишь смотрит издали. У сирийского третьеклассника порок сердца.

В школу Шахин ходит с мамой — могут случиться приступы. Провести операцию в Сирии невозможно, страна под санкциями. Ввоз современного медицинского оборудования запрещен. В разрушенной стране не хватает ни техники, ни специалистов. В соседнем Ливане готовы помочь, но цена операции $ 45 тыс.

Сирийцы обратились за помощью к российским медикам. На осмотре страшный диагноз подтвердился. Семья Шахина надеется на помощь российских благотворительных фондов и клиник. 

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