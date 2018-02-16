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Телепроекту «Пятого канала» «День добрых дел» исполнилось три года

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Фото: Пятый канал
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Проекту «Пятого канала» «День добрых дел» в феврале исполняется три года. Все это время журналисты рассказывают истории детей, остро нуждающихся в лечении самых разных заболеваний. За все время существования проекта благодаря зрителям «Пятого канала» удалось собрать 2 996 028 177 рублей.

«Три года назад у пятимесячного Марка Волоснова было сразу несколько обширных пороков сердца. Требовалась срочная операция в Германии стоимостью 3,5 млн рублей. Сумма неподъемная для семьи. Помощи ждать было неоткуда. Елена, мама Марка, узнала, что «Пятый» открывает проект «День добрых дел», и обратилась за помощью в программу. Операция в Германии прошла успешно, сегодня о ней напоминает лишь едва заметный шрам на груди. Спасти Марку жизнь помогли прежде всего зрители «Пятого канала». Всего за один день с помощью SMS было перечислено втрое больше, чем нужно: без малого 10 млн рублей. Этих денег хватило не только на операцию Марка, но и на лечение других детей», — рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда «Детские сердца» Екатерина Бермант.

Ранее портал iz.ru сообщал, что проект «Пятого канала» «День добрых дел» признан лучшим в номинации «За новые форматы диалога с обществом». Это показал опрос 500 экспертов из всех стран Евразии, проведенный при поддержке исследовательского холдинга «Ромир».

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