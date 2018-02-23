Госдеп считает RT ответственным за прекращение насилия в Сирии

Агентство Sputnik и телеканал RT «несут уникальную ответственность» за прекращение насилия в Сирии, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Она рассказала, что США обратились к РФ с просьбой прекратить помогать правительству Сирии «делать то, что они делают в отношении своего народа».

«Слушает ли нас Россия? Я не уверена. Но я бы призвала всех вас (журналистов. — Ред.) направить эти вопросы Владимиру Путину, RT и Sputnik, задать им этот самый вопрос, что они делают, чтобы остановить разрушения, смерть и убийство в Сирии... Они точно несут уникальную ответственность, и мы бы хотели, чтобы они это делали», — приводит слова Науэрт «РИА Новости».

Вместе с тем представитель Госдепа так и не объяснила, что имела в виду и о какой ответственности говорила.

Ранее Госдеп утверждал, что за два дня в густонаселенном пригороде Дамаска — Восточной Гуте — погибли около 100 мирных жителей. При этом американцы возложили ответственность за происходящее на власти Сирии и России.

Власти США также обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в президентские выборы в США, но так и не привели никаких доказательств. РФ назвала такие обвинения голословными.