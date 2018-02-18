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Папа римский Павел VI будет канонизирован в 2018 году

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Фото: TASS/Evandro Inetti
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Папу римского Павла VI причислят к лику святых в 2018 году. Об этом сообщает Catholic News Agency.

О планирующейся канонизации Павла VI сообщил папа Римский Франциск на встрече со священниками. Он также напомнил, что ранее к лику святых были причислены первосвященники Иоанн XXIII и Иоанн Павел II.

«На очереди Бенедикт и я. Молитесь за нас!» — приводит сказанные в шутку слова Франциска телерадиокомпания «Мир».

Решение о начале процедуры беатификации Павла VI было принято в 2016 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что папа римский объявил 23 февраля Днем молитвы и поста за мир.

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