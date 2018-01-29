Папа римский начинает и заканчивает день «по-украински»

Папа римский Франциск заявил, что начинает и заканчивает день «по-украински». Об этом понтифик рассказал на встрече с украинской общиной в соборе Святой Софии.

Понтифик рассказал о том, что каждый вечер перед сном целует, а утром приветствует икону Пресвятой Богородицы. Папа римский рассказал о том, что святыню ему подарил Верховный Архиепископ Украины.

«Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», — приводит RT слова папы римского.

Портал iz.ru писал о признании понтифика о том, что он иногда засыпает во время молитвы. Он также отметил, что для него это «один из многих способов освятить имя Бога и почувствовать себя ребенком на его руках». Франциск напомнил об одном из псалмов, в котором молящийся сравнивается с ребенком, который засыпает на руках отца.