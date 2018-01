Папа римский остановил кортеж для помощи упавшему с коня полицейскому

Папа римский Франциск, находясь с визитом в Чили, остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому.

Инцидент запечатлен на видео. На записи видно, что лошадь сбросила женщину рядом с машиной понтифика.

Pope Francis stopped to help injured police officer Thurs in Chile after the horse he was on got spooked by the pope-mobile & bucked. IN-75TH pic.twitter.com/lZC0NrvInX