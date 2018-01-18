Папа римский обвенчал бортпроводника и стюардессу во время полета
Папа римский Франциск обвенчал стюардессу и бортпроводника на борту самолета во время перелета между чилийскими городами Сантьяго и Икике.
Пара подошла к понтифику во время перелета. Они рассказали, что уже несколько лет женаты, но не смогли обвенчаться, так как церковь в их родном городе была разрушена землетрясением.
Папа предложил провести церемонию венчания прямо во время полета. Супруги согласились. Свидетельство о венчании, которое принято выдавать по католическому обряду, для них оформили на официальном бланке осуществлявшей рейс авиакомпании, передает La Repubblica.
Фотографию пары разместил на своей странице в Twitter сопровождавший папу в перелете священник Антонио Спадаро.
18 января 2018 г.