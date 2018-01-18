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Папа римский обвенчал бортпроводника и стюардессу во время полета

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Фото: REUTERS/Claudio Santana
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Папа римский Франциск обвенчал стюардессу и бортпроводника на борту самолета во время перелета между чилийскими городами Сантьяго и Икике. 

Пара подошла к понтифику во время перелета. Они рассказали, что уже несколько лет женаты, но не смогли обвенчаться, так как церковь в их родном городе была разрушена землетрясением.

Папа предложил провести церемонию венчания прямо во время полета. Супруги согласились. Свидетельство о венчании, которое принято выдавать по католическому обряду, для них оформили на официальном бланке осуществлявшей рейс авиакомпании, передает La Repubblica

Фотографию пары разместил на своей странице в Twitter сопровождавший папу в перелете священник Антонио Спадаро. 

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