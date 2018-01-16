Вандалы сожгли три церкви в Чили с начала визита папы римского

После начала визита в Чили папы римского Франциска в этой стране был совершен поджог трех церквей, две из них полностью уничтожил огонь, сообщили представители местной пожарной охраны.

В частности, вандалы подожгли две церкви в центральном чилийском регионе Араукания — в городах Лагунильяс и Рио-Негро. Эти две постройки выгорели полностью, пожарные не смогли вовремя справиться с огнем, сообщает ТАСС.

Еще одна церковь была подожжена недалеко от столицы Чили Сантьяго, в муниципии Пуэнте-Альто. В результате поджога, который совершили пятеро неизвестных, был нанесен серьезный ущерб церкви Мадре-де-ла-Дивина-Проведенсия. Вандалы также сожгли флаги Чили и Ватикана.

Полиция страны начала расследование поджогов, ведется поиск вандалов.

Напомним, папа римский Франциск в понедельник прибыл с визитом в Чили. Понтифик совершит поездку по стране, отслужит мессы в Сантьяго, Темуко (юг страны) и Икике (север). Визит Франциска был встречен массовыми акциями протеста, на которых граждане критикуют власти страны за демонстрацию понтифику недостоверного образа Чили.