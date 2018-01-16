Прямой эфир

Вандалы сожгли три церкви в Чили с начала визита папы римского

0
Фото: REUTERS/Carlos Vera
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После начала визита в Чили папы римского Франциска в этой стране был совершен поджог трех церквей, две из них полностью уничтожил огонь, сообщили представители местной пожарной охраны.

В частности, вандалы подожгли две церкви в центральном чилийском регионе Араукания — в городах Лагунильяс и Рио-Негро. Эти две постройки выгорели полностью, пожарные не смогли вовремя справиться с огнем, сообщает ТАСС.

Еще одна церковь была подожжена недалеко от столицы Чили Сантьяго, в муниципии Пуэнте-Альто. В результате поджога, который совершили пятеро неизвестных, был нанесен серьезный ущерб церкви Мадре-де-ла-Дивина-Проведенсия. Вандалы также сожгли флаги Чили и Ватикана.

Полиция страны начала расследование поджогов, ведется поиск вандалов.

Напомним, папа римский Франциск в понедельник прибыл с визитом в Чили. Понтифик совершит поездку по стране, отслужит мессы в Сантьяго, Темуко (юг страны) и Икике (север). Визит Франциска был встречен массовыми акциями протеста, на которых граждане критикуют власти страны за демонстрацию понтифику недостоверного образа Чили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Папу римского пообещали не обижать в Чили
Столкновения с полицией начались после визита папы римского в Чили

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017