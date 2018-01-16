Столкновения с полицией начались после визита папы римского в Чили

В чилийском городе Консепсьон после визита папы римского Франциска начались столкновения с полицией.

Как сообщают латиноамериканские СМИ, волнения спровоцировал приуроченный к визиту понтифика несанкционированный марш движения «Био Био, вставай». Эта организация объединяет более 20 движений в городе.

Марш начался на площади Испании и прошел по одной из центральных улиц города. Полиция Чили задержала 30 человек и применяла водометы для разгона протестующих. Согласно информации чилийской прессы, манифестанты критиковали власти за то, что папе римскому показали образ страны, далекий от реальности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что папа римский Франциск начинает свой шестой визит в страны Латинской Америки. Согласно расписанию визита, понтифик посетит Чили (15–18 января), а затем будет в Перу до 21 января.