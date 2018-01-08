Папа римский разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле

Папа римский Франциск заявил, что женщины не должны стесняться кормить детей грудью в Сикстинской капелле, сообщили итальянские СМИ.

«Если они начинают выступать (плакать), если им некомфортно или слишком жарко, или они голодны, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви», — приводит «РИА Новости» слова понтифика.

7 января Франциск провел церемонию крещения 34 детей в Сикстинской капелле. Выступая перед церемонией, понтифик призвал родителей говорить с детьми исключительно на языке любви, так как он «нравится Иисусу». Франциск добавил, что женщины могут не стесняться и кормить детей в Сикстинской капелле.

Отметим, что женщины в ряде стран опасаются публично кормить детей грудью из-за возможного общественного неодобрения.