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Папа римский разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле

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Фото: REUTERS/Osservatore Romano
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Папа римский Франциск заявил, что женщины не должны стесняться кормить детей грудью в Сикстинской капелле, сообщили итальянские СМИ.

«Если они начинают выступать (плакать), если им некомфортно или слишком жарко, или они голодны, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви», — приводит «РИА Новости» слова понтифика.

7 января Франциск провел церемонию крещения 34 детей в Сикстинской капелле. Выступая перед церемонией, понтифик призвал родителей говорить с детьми исключительно на языке любви, так как он «нравится Иисусу». Франциск добавил, что женщины могут не стесняться и кормить детей в Сикстинской капелле.

Отметим, что женщины в ряде стран опасаются публично кормить детей грудью из-за возможного общественного неодобрения.

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