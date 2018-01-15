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Папа Франциск начал визит в Латинскую Америку

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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Папа римский Франциск начинает свой шестой визит в страны Латинской Америки. Согласно расписанию визита, понтифик посетит Чили (15–18 января), а затем будет в Перу до 21 января.

В Чили священнослужитель побывает в столице Сантьяго, городах Икике и Темуко. Кроме того, он встретится с президентом страны Мишель Бачелет, указывает «РИА Новости».

В Перу Франциск посетит Лиму, Трухильо и Пуэрто-Мальдонадо.

Между тем за несколько дней до приезда папы чилийские вандалы совершили серию нападений на католические церкви в Сантьяго. Они подожгли два храма и оставили брошюры с угрозами понтифику.

Из-за визита Франциска также негодуют в Перу. Так, в Лиме вандалы подожгли 37-метровую статую Иисуса Христа

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