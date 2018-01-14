Статую Христа в Перу подожгли за несколько дней до приезда папы римского

Огонь охватил 37-метровую статую Иисуса Христа в столице Перу — Лиме. По некоторым данным, злоумышленники могли организовать поджог монумента перед приездом в страну папы римского Франциска, пишет Los Angeles Times.

Как пояснил официальный представитель пожарной службы Перу, над ликвидацией возгорания работали 24 человека. Спина изображенного Христа практически полностью покрылась копотью.

Вместе с тем в полиции отметили, что статуя могла загореться из-за короткого замыкания в кабелях освещения объекта.

Монумент был передан Перу бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционных скандалах с представителями власти страны. В частности, в декабре 2017 года парламент Перу инициировал процедуру импичмента в отношении президента Педро Кучински, однако эта инициатива не набрала необходимого числа голосов законодателей. Поводом для голосования стала появившаяся в СМИ информация о выплате компанией Odebrecht около $4,8 млн за консультационные услуги двум фирмам, связанным с главой Перу.