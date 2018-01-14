Прямой эфир

Папу Римского пообещали не обижать в Чили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Чили гарантируют безопасность Папы римского Франциска во время его поездки по стране, несмотря на серию нападений на католические церкви в Сантьяго. Об этом заявил министр внутренних дел Чили Марио Фернандес, сообщает Reuters.

За несколько дней до приезда понтифика неизвестные вандалы подожгли по крайней мере две церкви, бросили самодельную бомбу в один храм и оставили брошюры с угрозами. Никто не пострадал, и ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаки.

По словам Фернандеса, в нападениях виновны небольшие группы хулиганов с весьма «ограниченными возможностями» сеять страх, но не назвал, какие именно.

Папа Франциск прибудет в Чили в понедельник, 15 января. Ожидается, что на мессу с его участием придет более 500 тыс. человек.

Из-за визита священнослужителя негодуют не только в Чили. Так, в Лиме (столица Перу) вандалы подожгли 37-метровую статую Иисуса Христа. Спина монумента практически полностью покрылась копотью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Папа римский разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле
Папа Римский отслужил мессу в соборе св. Петра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017