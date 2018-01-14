Папу Римского пообещали не обижать в Чили

Власти Чили гарантируют безопасность Папы римского Франциска во время его поездки по стране, несмотря на серию нападений на католические церкви в Сантьяго. Об этом заявил министр внутренних дел Чили Марио Фернандес, сообщает Reuters.

За несколько дней до приезда понтифика неизвестные вандалы подожгли по крайней мере две церкви, бросили самодельную бомбу в один храм и оставили брошюры с угрозами. Никто не пострадал, и ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаки.

По словам Фернандеса, в нападениях виновны небольшие группы хулиганов с весьма «ограниченными возможностями» сеять страх, но не назвал, какие именно.

Папа Франциск прибудет в Чили в понедельник, 15 января. Ожидается, что на мессу с его участием придет более 500 тыс. человек.

Из-за визита священнослужителя негодуют не только в Чили. Так, в Лиме (столица Перу) вандалы подожгли 37-метровую статую Иисуса Христа. Спина монумента практически полностью покрылась копотью.