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Папа римский Франциск извинился за священников-педофилов

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Папа римский Франциск вновь попросил прощения за действия священников-педофилов. Об этом он заявил во вторник во время выступления перед представителями руководства Чили, где проходит его апостольский визит.

«Не могу не выразить своей боли и стыда, которые испытываю при мысли о невосполнимом ущербе, нанесенном детям священнослужителями Церкви. Справедливо просить прощения и поддерживать всех жертв и одновременно делать всё, чтобы такие случаи не повторялись», — заявил понтифик.

Глава Римско-католической церкви неоднократно осуждал действия священников, совершающих сексуальные надругательства над детьми, называя это смертным грехом. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, в чилийском городе Консепсьон после визита папы римского Франциска начались столкновения с полицией

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