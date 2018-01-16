Папа римский Франциск извинился за священников-педофилов

Папа римский Франциск вновь попросил прощения за действия священников-педофилов. Об этом он заявил во вторник во время выступления перед представителями руководства Чили, где проходит его апостольский визит.

«Не могу не выразить своей боли и стыда, которые испытываю при мысли о невосполнимом ущербе, нанесенном детям священнослужителями Церкви. Справедливо просить прощения и поддерживать всех жертв и одновременно делать всё, чтобы такие случаи не повторялись», — заявил понтифик.

Глава Римско-католической церкви неоднократно осуждал действия священников, совершающих сексуальные надругательства над детьми, называя это смертным грехом.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в чилийском городе Консепсьон после визита папы римского Франциска начались столкновения с полицией.