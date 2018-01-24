Папа римский рассказал об искушении Евы фейком

Папа римский Франциск резко осудил распространение фейковых новостей и сравнил их с искушением Евы сатаной. Об этом сообщает The Reuters.

В документе под названием «Истина освободит вас –– фейковые новости и журналистика за мир» понтифик призывает мир бороться против «зла лживой информации» и осуждает использование фейков для достижения политических целей.

Помимо этого, папа Франциск сравнил распространение ложной информации с библейской историей об искушении Евы дьяволом. Когда, притворившись змеей, сатана вынудил Еву съесть запретный плод. По словам понтифика, «дьявол скормил Еве неверную информацию».

«Нам нужно разоблачить то, что можно назвать «змеиной тактикой», используемой теми, кто маскируется, чтобы нанести удар в любое время и в любом месте», –– отметил папа.

Понтифик подчеркнул, что роль журналистов –– «это не просто работа, а миссия», и работники СМИ несут особую ответственность за распространение лживых новостей.

«Нужно создать образование за правду, которое поможет людям различать и распознавать хитрую и опасную форму искушения, которая проникает в сердце с ложными и привлекательными аргументами», –– добавил папа римский.

Ранее портал iz.ru сообщил, что папа Франциск назвал фейковые новости «смертным грехом» и составил заповеди для СМИ.