В Восточной Гуте объединили свои силы пять террористических группировок

Пять незаконных вооруженных формирований, в том числе запрещенные в РФ «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» создали в Восточной Гуте единый центр руководства. Об этом в воскресенье, 25 февраля, передает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Сообщается, что в Восточной Гуте продолжается обострение обстановки. Мониторинг соблюдения режима прекращения огня фиксирует непрекращающиеся случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, передает «РИА Новости».

В воскресенье, 25 февраля, сообщили о том, что боевики обстреляли из минометов единственный гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней для обеспечения длительной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.