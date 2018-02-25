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В Африне за время военной операции Турции погибли 187 мирных жителей

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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За время турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском городе Африн погибли 187 гражданских, 560 человек получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сообщается также, что курдское ополчение ведет бои с турецкими вооруженными силами в районе населенного пункта Джендерес.

«Федеральное агентство новостей» напоминает, что вооруженный конфликт между турецкими вооруженными силами и курдами возник из-за создания так называемых сил безопасности границы по инициативе США. Анкара восприняла это как угрозу своему национальному суверенитету и начала операцию на северо-западе Турции.

С 20 января Турция начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США. 20 февраля проправительственные сирийские войска попытались войти в район Африна, но были остановлены турецким огнем.

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