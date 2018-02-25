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Боевики обстреляли единственный гуманитарный коридор в Восточной Гуте

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Единственный гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин подвергся обстрелу из минометов. Об этом в воскресенье, 25 февраля, передает «РИА Новости».

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Сообщается, что боевики из поселения Дума обстреливают подъезд к гуманитарному коридору, в том числе один из постов правительственных войск. Отмечается, что 23 февраля по нему запустили 36 мин, а днем позже — 20.

По словам одного из сирийских офицеров, боевики не пускают женщин и детей, фактически используя их как живой щит. Кроме того, не могут проехать и колонны с гуманитарной помощью.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней для обеспечения длительной гуманитарной паузы на всей территории Сирии. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил о том, что документ не повлияет на операцию «Оливковая ветвь» в Африне, поскольку она проводится против террористов.

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