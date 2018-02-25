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РФ рассчитывает на обеспечение безопасного прохождения гумконвоев в Сирии

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Фото: TACC/NewsTeam/Тимур Абдуллаев
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РФ рассчитывает на то, что будет обеспечено безопасное прохождение гуманитарных конвоев в Сирии. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть «домашнего задания» и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев», — говорится в заявлении ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что будут «внимательно следить» за соблюдением резолюции Совбеза ООН по Сирии.

Совбез ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию об установлении в Сирии режима прекращения огня на 30 дней для доставки гумпомощи в труднодоступные из-за боев районы. Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения».

Режим перемирия не распространяется на военные операции против террористов запрещенных в РФ группировок «Исламского государства», «Джебхат Ан-Нусры» и «Аль-Каиды».

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