Вооруженная оппозиция Сирии согласилась на прекращение огня в Восточной Гуте

Оппозиционные сирийскому правительству вооруженные формирования согласились соблюдать режим прекращения огня в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Об этом сообщает портал Suriya al-Ghad со ссылкой на заявление крупнейшей вооруженной группировки в этом регионе — «Джейш аль-Ислам» (запрещена в России).

В сообщении отмечается, что перемирие будет соблюдаться с целью «скорейшей доставки международной гуманитарной помощи населению Восточной Гуты».

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии, которая предусматривает полное прекращение боевых действий в Восточной Гуте на 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению.

Документ поддержали все 15 государств – членов Совбеза, включая Россию.

При этом поправки, которая российская сторона требовала внести в документ, были учтены. Таким образом перемирие не будет распространяться на операции против террористов «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ).

Принятие резолюции поддержал генсек ООН Антониу Гутерреш, который выразил надежду, что документ будет немедленно реализован, и призвал стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня.