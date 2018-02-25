Анкара приветствует резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в Сирии

Резолюцию по прекращению на 30 дней огня в Сирии, принятую Советом Безопасности ООН, поддерживала Турция, заявил официальный представитель МИДа республики Хами Аксой в воскресенье, 25 февраля.

Анкара приветствует резолюцию, принятую Совбезом ООН в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации во всей Сирии, в частности в Восточной Гуте, которая позволит доставлять гуманитарную помощь.

«Турция не жалела сил на всех платформах для деэскалации и прекращения конфликта в Сирии, а также для установления всеобъемлющего прекращения огня, и поддерживала шаги, предпринятые международным сообществом в этом направлении», — цитирует Аксоя «РИА Новости».

Он добавил, что республика будет продолжать усилия по деэскалации конфликта в Сирии.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии на 30 дней.

Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и обеспечили паузу как минимум на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную доставку гумпомощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.