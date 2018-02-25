Госдеп требует немедленного выполнения резолюции СБ ООН

Выполнение принятой Советом Безопасности ООН резолюции должно начаться в ближайшее время, заявила в субботу руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Так хотят США, отметила дипломат.

«США хотят, чтобы выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии началось немедленно. Режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным мирным жителям, которые отчаянно в этом нуждаются», — написала Науэрт в Twitter.

United States wants to see the ceasefire in this resolution implemented immediately; Assad regime and its allies must stop assault on Eastern Ghouta, allow food and medicine to reach innocent civilians who desperately need it. #Syria #UNSC https://t.co/V5f6SY3Lc7 — Heather Nauert (@statedeptspox) February 24, 2018

Ранее стало известно, что Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии на 30 дней. Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и обеспечили паузу как минимум на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную доставку гумпомощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.