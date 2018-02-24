Россия заявила о продолжении обстрелов Дамаска

Россия зафиксировала продолжение обстрелов Дамаска со стороны боевиков, огонь ведется как по сирийской столице, так и по населенным пунктам одноименной провинции, передает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что за сутки боевики выпустили 27 мин и две ракеты, в результате обстрело погибли четыре мирных жителя, а ранения получили 51мирный житель. Российские военные врачи за сутки оказали помощь 78 сирийцу.

24 февраля Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении в Сирии режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.