Боевики сознательно обостряют обстановку в Восточной Гуте

Боевики намеренно обостряют обстановку в густонаселенном пригороде Дамаска — Восточной Гуте и провоцируют сирийские правительственные войска на ответные действия, сообщил порталу iz.ru Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Все попытки оказать помощь населению пресекаются вооруженными группировками «Джейш Аль-Ислам», «Фейлак Ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусра» (все организации запрещены в РФ). Они блокируют гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Фафедин и не дают местным жителям покинуть подконтрольные боевикам территории.

Так, в течение суток боевики, обосновавшиеся в Восточной Гуте, выпустили по Дамаску 27 мин и две ракеты. Один из снарядов попал в жилой дом в районе Рух Ад-Дин.

Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Погибли четыре сирийца и ранен 51.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии на как минимум 30 дней. Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» для доставки гумпомощи в труднодоступные из-за боев районы.