Около 700 комплектов одежды доставили сирийским школьникам российские военные

Российские военные Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили в сирийский Хомс около 700 комплектов одежды и одеял в качестве гуманитарной помощи для школьников. Об этом стало известно в субботу, 24 февраля.

Отмечается, что кроме гумпомощи, россияне провели медицинское обследование детей.

«Врачи-профессионалы с российской стороны дают консультации детям, эти консультации в местных больницах очень дорогостоящие, поэтому в очередной раз российская сторона протягивает руку дружбы сирийскому народу», –– цитирует сообщение ЦПВС «Интерфакс».

Россиян встречали почетным караулом из детей в национальных костюмах и концертной программой.

10 февраля региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова направил два грузовика с гумпомощью в освобожденный от террористов сирийский город Дейр-эз-Зор.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, за неделю жители Сирии получили от фонда 11 т хлеба, а также 10 тыс. одеял и курток для детей и взрослых.