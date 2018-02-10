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Фонд Ахмата Кадырова направил в Дейр-эз-Зор два грузовика с гумпомощью

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Фото: TASS/Zuma/Samer Bouidani
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Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова направил два грузовика с гумпомощью в освобожденный от террористов сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Дейр-эз-Зор направлено два грузовика с гуманитарной помощью. Это первая гуманитарная акция, которая проведена в городе после его освобождения от террористов», — сообщил глава республики.

По его словам, за последнюю неделю жители Сирии получили от фонда 11 т хлеба, а также 10 тыс. одеял и курток для детей и взрослых. Кроме того, Рамзан Кадыров отметил, что РОФ собирается в ближайшее время направить питание и гигиенические принадлежности для детей в Сирии, а также готовит автомобили для оказания медицинской помощи жителям отдаленных районов.

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