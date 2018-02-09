Армия Сирии полностью зачистила от боевиков провинции Хама и Алеппо

Армия Сирийской Арабской Республики (САР) полностью зачистила от террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) провинции Алеппо и Хама.

Об этом говорится в заявлении командования армии Сирии.

В сообщении отмечается, что армия САР действовала вместе с союзными силами.

«Сирийская армия совместно с союзными силами освободили большое количество поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб», — приводит «РИА Новости» сообщение.

«Это стратегический успех, так как означает полную зачистку от группировки ИГ провинций Алеппо и Хама…» — продолжают сирийские военные.

Портал iz.ru сообщал, армия Сирии готовит крупную спецоперацию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) на северо-западе страны. Минобороны информировало тогда о новых обстрелах со стороны «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.