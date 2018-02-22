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74-й гуманитарный конвой отправила Россия в Донбасс

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Колонна автомобилей с гуманитарной помощью отправилась утром в четверг, 22 февраля, в Донбасс. Формирование автоколонны из более 40 машин проходило в Ростовской области. В Донбасс 74-й гуманитарный конвой доставит 430 т грузов.

На восток Украины привезут детские продовольственные наборы и медицинское имущество, передает ТАСС. Колонна выехала в 3:40 мск из Донского спасательного центра МЧС России. После прохождения таможенного досмотра автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области Украины.

Первая с начала этого года автоколонна с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс 25 января.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется Россией с августа 2014 года, МЧС доставил на восток Украины более 72 тыс. т гуманитарных грузов.

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