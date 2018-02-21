Лавров прокомментировал подписание Киевом закона о реинтеграции Донбасса

Подписание Киевом закона о реинтеграции Донбасса уводит в сторону от выполнения Минских соглашений. Об этом в среду, 21 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словении Карлом Эрьявецем.

«Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и Париже как столицах стран — участниц «нормандского формата», понимают, что последние действия руководства Украины уводят в сторону выполнение Минских договоренностей, являются попыткой их перечеркнуть», — подчеркнул он.

Глава МИДа также отметил, что новый закон «поощряет применение силы, это недопустимо».

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Он закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны.

И.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила, что закон о реинтеграции Донбасса говорит о желании Киева решить конфликт исключительно силой. Она добавила, что документ легализует насилие и лишает Донбасс мирного плана урегулирования конфликта.