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На Украине озвучили «печальную статистику» самоубийств среди бойцов ВСУ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Еженедельно в зоне боевых действий в Донбассе самоубийство совершают от двух до трех силовиков. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

При этом он подчеркнул, что речь идет только о действующих военных. Ветераны операции в Донбассе не учитывались.

«Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий», — сказал Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

Также он отметил, что около у 80% вернувшихся из Донбасса украинских военных могут быть психические расстройства.

Так, 20 февраля портал iz.ru сообщил, что в Киевской области бывший участник военной операции на востоке Украины открыл стрельбу из автомата по соседям, после чего бросил в них и в прибывших полицейских гранаты. Пострадали два человека.

В начале февраля украинское издание «Вести» уже сообщало о «волне самоубийств» в украинской армии.

«С начала года покончили с собой уже восемь военнослужащих, при этом министерство обороны засекречивает эту информацию», –– рассказали журналисты.

В 2017 году глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о 500 случаях самоубийств среди военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

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