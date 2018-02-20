Под Киевом бывший боец АТО напал с гранатами на соседей и полицейских

В Киевской области бывший участник военной операции на востоке Украины открыл стрельбу по соседям и бросил в их двор несколько гранат. После этого мужчина напал на прибывших на место полицейских. Об этом сообщил руководитель нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

Как стало известно, нападавший, 53-летний мужчина, находился в нетрезвом сосстоянии.

«Во время задержания преступник открыл прицельный огонь и бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые за считаные минуты прибыли на место происшествия. А также пытался скрыться на служебном автомобиле», — написал Ценов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали двое соседей злоумышленника. Они получили ранения при взрыве гранаты и были госпитализированы.

Полиция возбудила три уголовных дела.

15 февраля портал iz.ru сообщал, что украинские военные расстреляли сослуживцев в Донбассе. В расследовании инцидента принимают участие представители военной службы правопорядка в ВС и национальной полиции Украины. По данным СМИ, военные попытались скрыть следы своего преступления.