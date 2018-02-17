В ЛНР сообщили о гибели трех бойцов ВСУ при минировании «серой зоны»

Три бойца вооруженных сил Украины погибли при установке минных заграждений в нейтральной зоне в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, украинские военнослужащие готовили провокацию в «серой зоне» в районе населенного пункта Светлодарское. При установке минных заграждений погибли бойцы 1-го батальона 54-й бригады ВСУ. Еще трое военнослужащих получили тяжелые ранения, передает «РИА Новости».

«Ситуация в зоне ответственности народной милиции ЛНР остается напряженной», — добавил Марочко.

Как писал портал iz.ru, ранее сотрудники министерства госбезопасности республики пресекли попытку СБУ завербовать жительницу ЛНР. Украинская спецслужба предложила женщине денежное вознаграждение за сбор информации военного характера и сведений о социально-политической и экономической ситуации в республике.