Более 20 тыс. сирийцев переселились за три года в Норвегию

Центральное бюро статистики королевства Норвегия распространило сообщение, в котором говорится о численности принятых страной беженцев. Так, по данным ведомства, в течение последних трех лет в страну переселились более 22 тысяч сирийцев.

В Норвегию мигранты из Сирии въезжают семьями, по состоянию на начало 2018 года в стране проживают около 26 тыс. сирийцев.

«Федеральное агентство новостей» передает, что в 2013 году число сирийских мигрантов в Норвегии составляло всего 3,5 тысячи человек. После усиления пограничного контроля в 2016 году в Норвегию прибыло три тыс. сирийцев

В период с 2016-2019 года Норвегия обязалась принять порядка восьми тыс. сирийцев по программе ООН.

Минувшим летом королева Норвегии отправилась на прогулку в лес с мигрантами.