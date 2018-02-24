Прямой эфир

Более 20 тыс. сирийцев переселились за три года в Норвегию

0
Фото: REUTERS/Muhammad Hamed
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральное бюро статистики королевства Норвегия распространило сообщение, в котором говорится о численности принятых страной беженцев. Так, по данным ведомства, в течение последних трех лет в страну переселились более 22 тысяч сирийцев.

В Норвегию мигранты из Сирии въезжают семьями, по состоянию на начало 2018 года в стране проживают около 26 тыс. сирийцев.

«Федеральное агентство новостей» передает, что в 2013 году число сирийских мигрантов в Норвегии составляло всего 3,5 тысячи человек. После усиления пограничного контроля в 2016 году в Норвегию прибыло три тыс. сирийцев

В период с 2016-2019 года Норвегия обязалась принять порядка восьми тыс. сирийцев по программе ООН.

Минувшим летом королева Норвегии отправилась на прогулку в лес с мигрантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Венгрии вновь заявил об опасности иммиграции для Европы
Спецслужба Норвегии оспорила приговор задержанному с бомбой россиянину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017