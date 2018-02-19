Премьер Венгрии вновь заявил об опасности иммиграции для Европы

Мигранты несут Европе угрозу.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем ежегодном обращении к стране, опубликованном в понедельник, 19 февраля.

«Темные тучи сгущаются над Европой из-за иммиграции. Народы перестанут существовать, Запад падет, а Европа даже не поймет, что стала жертвой вторжения», — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что скоро в некоторых европейских странах мусульмане станут большинством.

30 января чешский премьер Андрей Бабиш рассказал главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру о совместном плане стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) по решению миграционной проблемы.

В частности, по мнению группы, необходимо сделать акцент не на распределении мигрантов по странам ЕС, а на усилении охраны внешних границ ЕС, включая морские.