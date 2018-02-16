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В Петербурге предложили ужесточить процедуру регистрации мигрантов

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Комитет по законодательству парламента Санкт-Петербурга одобрил ряд инициатив об ужесточении процедуры регистрации мигрантов.

Иностранцев хотят обязать вставать на учет только по адресу жилого помещения с соблюдением норм разрешенной площади. В противном случае власти будут иметь право отказать в постановке на учет.

Также предлагается ввести уголовную ответственность за случаи фиктивной регистрации в жилых и нежилых помещениях. Нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, власти хотят обязать работодателей и учебные заведения контролировать пребывание иностранных граждан в России. Порядок необходимых сведений будет устанавливать Министерство иностранных дел (МВД), сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам авторов инициативы, поводом для данных мер послужило увеличение числа правонарушений в этой области. Так, в городе были выявлены хостелы, которые создавались специально для махинаций с регистрацией граждан из других государств.

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