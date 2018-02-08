МВД отменит плановые проверки соблюдения бизнесом закона о мигрантах

МВД РФ планирует отменить плановые проверки бизнеса на предмет соблюдения законодательства о мигрантах.

Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Зубов в ходе заседания комитета Госдумы по делам СНГ.

«Мы приняли решение с учетом просьб бизнес-сообщества прекратить плановые проверки по вопросам мигрантов», — цитирует замминистра ТАСС.

Он подчеркнул, что вместе с тем антитеррористические и другие проверки по-прежнему будут проводиться.

Зубов добавил, что сейчас обстановка с мигрантами в стране находится под контролем.

В ноябре портал iz.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали в России группу граждан из Центральной Азии, специализировавшихся на организации нелегальной миграции.