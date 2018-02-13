Иностранцев оставят без строительных бытовок

Иностранным гражданам будет сложнее встать на миграционный учет по адресу принимающей их организации. Регистрироваться им придется там, где они проживают фактически, а адрес компании понадобится только в случае, если жилье найдется в помещениях (в том числе и временных), предоставленных работодателем. Соответствующие инициативы намерен рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по развитию гражданского общества. Таким образом российским компаниям, приглашающим на работу иностранцев, придется ставить их на миграционный учет в специально арендуемых помещениях. До сих пор таких условий не было.

В повестке комитета - рассмотрение сразу двух законопроектов (есть в распоряжении "Известий"). Первый документ конкретизирует, где именно иностранцы могут регистрироваться по месту своего пребывания в России. Сейчас закон разрешает указать в этом качестве как жилое помещение, так и адрес организации, на которую работает прибывший из-за рубежа гражданин. Однако в декабре 2017 года правительство предложило Госдуме другой подход: иностранцы должны вставать на учет в жилых помещениях, где фактически проживают, а регистрация по месту нахождения компании станет исключением. Последнее будет возможно, только если они действительно живут по адресу принимающей организации, либо в ее незарегистрированных или временных помещениях — например, в бытовках. Таким образом решается вопрос, где регистрировать иностранца — по адресу компании или месту арендованного для него жилья.

Поводом для корректировки закона «О миграционном учете иностранных граждан...» стало решение Конституционного суда, в котором он раскритиковал его за неопределенность в части выбора места постановки на учет иностранцев. КС постановил, что иностранец не обязан регистрироваться в жилом помещении, предоставленном пригласившей стороной, если его уже зарегистрировали по адресу компании.

Второй законопроект разрешает россиянам в одностороннем порядке прекращать регистрацию иностранца на своей жилплощади, если связь с ним утеряна или трудовой контракт расторгнут. Соответствующее заявление можно будет направить в МВД — через МФЦ, почтой или по интернету. Законопроект в декабре 2017 года внесла в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»).

Как пояснил «Известиям» один из соавторов инициативы Ильдар Гильмутдинов (ЕР), необходимо получать достоверные сведения о местонахождении мигранта, а потому законопроект убирает ограничения о досрочном снятии его с учета в случае прекращения трудовых отношений.

— Мы рассчитываем, что большая четкость в порядке постановки и снятия иностранных граждан с миграционного учета поможет навести порядок, — сказал он.

Ирина Яровая в беседе с «Известиями» отметила новую тенденцию: компании регистрируют по своему адресу тысячи мигрантов, не обеспечивая их местом проживания. Законопроект позволяет восполнить этот пробел путем введения безусловной ответственности за организацию так называемых «резиновых офисов», При этом принимающая сторона сможет регистрировать мигрантов по своему адресу только в том случае, если созданы необходимые условия для их проживания. Это может касаться объектов, которые связаны с большими стройками на выезде, где создаются специальные «городки», отметила депутат.

Предложения правительства соответствуют выводам КС, считает глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ). По его словам, урегулирование вопроса о месте регистрации иностранца важно, поскольку за нарушение установленного порядка его учета можно привлечь к ответственности.

Оценивая проект правительства о конкретизации места регистрации иностранцев, адвокат Сергей Голубок отметил, что стоит приветствовать появление ясности в регулировании этого вопроса.

— Хотя избранное решение представляется не самым оптимальным, потому что невозможен миграционный учет по адресу приглашающей организации во всех случаях, — сказал он «Известиям».

Руководитель практики трудового и миграционного права юргруппы «Яковлев и Партнеры» Антон Алексеев считает новации «в целом логичными», так как гражданин должен проживать в помещении, которое соответствует определенным требованиям и предназначено для этого. Он отметил, что разрешение ставить на миграционный учет иностранцев по адресу организации вводилось в том числе для возможности регистрации их по месту расположения строительных объектов — в вагончиках и бытовках. Потом этой нормой стали пользоваться и другие: это позволяло ставить иностранцев на миграционный учет по юридическому адресу организации, где она фактически не находилась или иностранец там не жил.

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рассмотрит поправки во вторник на своем заседании.