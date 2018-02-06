В ответе за иностранцев

Российским гражданам и компаниям предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих иностранных гостей и партнеров. За нарушение им будет грозить штраф: физическим лицам до 4 тыс. рублей, юридическим — до 500 тыс. рублей. Соответствующий проект поправок, разработанный МВД, поддержала вчера правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Эксперты указывают: проверить выполнение новых норм будет непросто, а это значит, что вопрос с правоприменительной практикой остается открытым.

Перечень мер, которые должна предпринять приглашающая сторона, установит правительство. Поправки о контроле за соответствием цели визита — например, туризм, деловая поездка — предложено внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». За несоблюдение этой нормы разработчики документа предлагают ввести штраф: для граждан от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тыс. рублей. Аналогичные санкции предусмотрены и для тех, кто не проследил за своевременным выездом приглашенного ими иностранца.

Сейчас приглашающие не обязаны контролировать соблюдение иностранцами заявленной цели визита в страну, объясняют разработчики проекта. Таким образом, новации помогут повысить эффективность и соблюдение гражданами других государств норм миграционного законодательства, полагают в МВД. Там отмечают, что за 2017 год выявлено более 136 тыс. подобных нарушений.

Как рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с ходом рассмотрения законопроекта, документ уже согласован с заинтересованными ведомствами. В частности — с государственно-правовым управлением администрации президента РФ, МИД и ФСБ.

Ранее в отношении законопроекта был высказан ряд замечаний. Так, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве отмечал, что в документе не раскрыта «сущность обязанностей принимающей стороны». Минюст предлагал закрепить в законе список мер, которые должны применяться для своевременного выезда иностранца и контроля за ним во время прибывания в России. В противном случае поправки будут противоречить Конституции, поскольку обязанности могут накладываться исключительно федеральным законом.

Однако разработчики с таким мнением не согласились, сославшись на то, что меры «носят исключительно обеспечивающий характер и могут изменяться», следует из ответа на замечания. По мнению МВД, к таким мерам можно отнести обязанность приглашающей стороны ставить чиновников в известность о том, что иностранец проинструктирован о возможных последствиях нарушения целей и сроков визита в Россию.

Торгово-промышленная палата РФ в свою очередь указывала, что у иностранца может быть одна виза — например, деловая. В этом случае принимающая сторона не сможет организовать для гостя туристические поездки и экскурсии. Однако в МВД отметили: если гражданин другого государства находится в стране строго с заявленной целью, экскурсии или отдых нарушением не являются.

В ТПП также обратили внимание, что нововведения коснутся только иностранцев, прибывающих в Россию по визе, и не затронут тех, кто приезжает из стран ближнего зарубежья. Однако нарушения чаще всего совершают последние, полагают в ТПП, а для въезжающих по визе порядок пребывания в стране и так урегулирован.

Исполнительный директор юркомпании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов также полагает, что изменения затронут исключительно приезжающих в Россию по приглашению.

— Гражданам СНГ для въезда на территорию РФ нет необходимости в оформлении визы и в зависимости от гражданства такие лица могут пребывать в России до 90 дней, — отметил он, подчеркнув, что для въезда им не требуется приглашение.

По его мнению, открытым остается вопрос контроля за соблюдением иностранцем цели визита, а также проверки его исполнения.

Руководитель практики трудового и миграционного права юргруппы «Яковлев и Партнеры» Антон Алексеев считает, что формулировки проекта не дают ответа на главный вопрос: какие меры должен предпринять приглашающий иностранца в Россию и какие доказательства исполнения этой нормы будут достаточными.

— Формулировка проекта более чем открытая, что может стать причиной ее оценочного применения на практике,— заявил «Известиям» юрист. — Одним из вариантов исполнения предлагаемой обязанности видится инструктирование иностранца о правилах пребывания в России и требований к их соблюдению, а также получения от него письменных обязательств.

После одобрения правкомиссии документ обсудят на заседании правительства, а затем — в случае поддержки — он поступит в Госдуму.