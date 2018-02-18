Более тысячи жителей Франции пришли на митинг в поддержку мигрантов

Более тысячи человек во Франции приняли участие в демонстрации в поддержку мигрантов в городе Кан на северо-западе страны, сообщили местные власти.

Митинг организовали гуманитарные организации, которые ведут борьбу за права переселенцев. В частности, на митинге организации поставили вопрос о жестокости властей в отношении мигрантов, жилища которых разрушает полиция, передает ТАСС.

Митингующие требовали от властей «прекратить политику репрессий» в отношении мигрантов, а также создать для них достойные условия. На глазах некоторых демонстрантов были повязки, в руках они держали плакаты с надписью «Не будем закрывать глаза на нарушение прав человека».

Демонстрация прошла без происшествий.