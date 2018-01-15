Около 600 нелегалов проживают в разрушенном лагере в Кале

Во французском городе Кале на севере страны продолжают проживать от 400 до 600 нелегальных мигрантов, несмотря на то что в 2016 году крупнейший трущобный поселок, созданный беженцами, был расселен.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на мэра города Наташу Бушар, они планируют отправиться в Великобританию. Кроме того, мэр подчеркнула, что мигранты совершают большое число преступлений.

Помимо этого, Бушар отметила, что гуманитарная ситуация в городе оставляет желать лучшего: мигранты живут в плохих условиях, но они сами выбирают такую жизнь.

Во вторник в Кале должен отправиться французский лидер Эммануэль Макрон, который посетит один из пунктов приема мигрантов, пообщается с местными жителями, сотрудниками полиции и представителями общественных организаций, с которыми обсудит миграционную ситуацию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с сенаторами в Белом доме компромиссного соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки заявил, что не понимает, «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр приезжали сюда».