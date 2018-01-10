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Машину с вооруженными мигрантами задержали в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в ночь на среду, 10 января, полицейские остановили автомобиль, в котором находились пятеро вооруженных мужчин. Подозрительную иномарку Mazda остановили в районе пересечения улиц Бухарестской и Фучика.

Как сообщил 78.ru, водитель и четверо его пассажиров являются гражданами Узбекистана. В автомобиле полицейские нашли травматические пистолеты, бейсбольные биты и шапки с прорезями для глаз. Сообщается, что иномарка была остановлена у дома 6 по Бухарестской улице.

Правоохранители выяснили, что иномарка зарегистрирована на ранее судимого за наркотики петербуржца. Задержание подозрительного автомобиля проводилось в рамках спецоперации «Анаконда».

Портал iz.ru писал о том, что в среду, 10 января, стало известно об исчезновении двух граждан КНДР, пропавших со стройки в Санкт-Петербурге. Оба пропавших работали бетонщиками и проживали в общежитии на этой же территории.

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