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Пограничники Казахстана пресекли контрабанду оружия и патронов в РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Медведев
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Пограничники Казахстана пресекли незаконный ввоз в Россию оружия и патронов, сообщает пресс-служба погранслужбы Комитета нацбезопасности республики.

«В пункте пропуска «Курмангазы авто» регионального управления береговой охраны задержан 25-летний гражданин Казахстана за провоз травматического пистолета и патронов к нему без разрешительных документов», — сказано в сообщении.

Контрабанду обнаружили в ходе досмотра его автомобиля.

В этот же день в КПП «Сырым авто» задержали двое казахстанцев, у которых при досмотре багажника машины было обнаружено 50 патронов калибра 12 мм к охотничьему ружью.

Ранее портал iz.ru сообщал, что китаец пытался вывезти из России около 1 кг золотого песка на сумму более 1,2 млн рублей. Контрабандист спрятал товар в ботинках: вырезал углубления в подошве и закрыл их стельками. 

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