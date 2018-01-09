В Германии мужчина украл Porsche и уснул в нем

В понедельник, 8 января, полиция Берлина задержала мужчину, угнавшего автомобиль марки Porsсhe. Его заметили спящим в припаркованном автомобиле. При проверке документов оказалось, что авто числится в угоне.

В нескольких десятках метров от Porsche был припаркован еще один автомобиль, который также числился в угоне, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на полицию города.

44-летний мужчина был задержан, до этого он уже привлекался к ответственности за угон автомобилей.

В конце декабря 2017 года около границы с Эстонией сотрудники ГИБДД задержали мужчину, угнавшего автомобиль с 78-летней пенсионеркой внутри.



