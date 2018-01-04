Пассажирский поезд столкнулся с неизвестным предметом в Германии

Движение поездов на железнодорожном отрезке между Берлином и Гамбургом приостановлено из-за столкновения высокоскоростного поезда с «неизвестным предметом», сообщили немецкие СМИ.

Сообщается, что после столкновения с предметом поезд временно остановился, но затем продолжил движение до станции Людвигслуст, где его осматривают полицейские. В поезде находилось 320 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Инцидент произошел возле города Ясниц в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. Участок ветки перекрыт в обоих направлениях, поезда следуют в объезд.

26 декабря в Германии произошло другое ЧП на железной дороге. Мужчина в нетрезвом состоянии упал на железнодорожные пути на одной из станций в Мюнхене и выжил после того, как его переехали две электрички.