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В Италии и Германии арестовали около 170 мафиози

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Фото: Global Look Prees/Luca Marenda
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Около 170 мафиози из организации «ндрангета» арестованы в Италии и Германии.

О спецоперации сообщили во вторник, 9 января, итальянские карабинеры.

«Расследование позволило выявить высокую степень проникновения в различные сферы экономики и предпринимательства», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что «ндрангета», ранее действовавшая только на юге Апеннин, вышла на международный уровень с оборотом в миллионы евро.

22 декабря портал iz.ru сообщил, что санитар скорой помощи за €300 убивал пациентов по заказу мафии на итальянском острове Сицилия.

Мужчина работал по отработанной схеме. Он расправлялся с больными в машине по дороге в больницу, после чего рекомендовал их родственникам определенные похоронные бюро.

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