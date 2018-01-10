В Санкт-Петербурге со стройки пропали двое рабочих из Северной Кореи

Сотрудники полиции разыскивают двух граждан КНДР, пропавших со стройки в питерских Шушарах.

Об исчезновении заявил в среду, 10 января, руководитель ООО «Генеральное строительное общество Пхеньян».

Оба пропавших, работавших на стройке бетонщиками, проживали в общежитии на территории стройплощадки, сообщает 78.ru.

22 декабря СБ ООН потребовал от всех стран мира в течение двух лет депортировать на родину трудовых мигрантов из Северной Кореи. Санкции введены в ответ на испытание баллистической ракеты, проведенное Пхеньяном 29 ноября.

Проект резолюции подготовили США. Его единогласно поддержали все члены СБ ООН, в том числе Россия и Китай. Документ стал четвертой резолюцией по КНДР с начала года и третьим решением об ужесточении санкций.