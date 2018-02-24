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Евросоюз призвал к немедленному прекращению огня в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Thierry Roge
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Глава Евросовета Дональд Туск в ходе выступления по итогам неформального саммита ЕС заявил, что лидеры стран-членов объединения призывают к немедленному прекращению огня в Сирийской Арабской Республике (САР).

Туск добавил, что содействовать этому процессу Евросоюз просит Москву и Тегеран, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии согласия между членами Совбеза ООН по новой резолюции. Совет Безопасности ООН перенес голосование по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии с пятницы на субботу, 24 февраля, поскольку дипломаты так и не смогли разрешить все спорные вопросы.

Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT «несут уникальную ответственность» за прекращение насилия в Сирии.

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