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Лавров назвал условия согласования резолюции по Сирии в Совбезе ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия готова согласовать в Совбезе ООН резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, но в ней нет гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что в СБ ООН сейчас «пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней».

«При этом нет ответа на вопрос: где гарантия, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска. Гарантий таких нам не дают», — цитирует Лаврова ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона предлагает формулу, «позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находятся внутри Восточной Гуты и вне Восточной Гуты».

По словам Лаврова, если американцами и их союзниками «движет забота о гуманитарном положении в Восточной Гуте, то для того, чтобы договориться, есть все возможности».

«Но пока поправку, которая будет на них возлагать ответственность за то, чтобы добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов, такую поправку они пока брать отказываются», — подчеркнул министр.

Ранее 23 февраля стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать резолюцию СБ ООН.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом (который председательствует в феврале в СБ ООН) и Швецией.

Документ предполагает прекращение огня на всей территории Сирии сроком на 30 дней, для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.

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